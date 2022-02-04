الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الجمعة إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأميركية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.90 دولار للأونصة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1807.20 دولار.
وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2344.98 دولار.
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