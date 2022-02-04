النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، اليوم الجمعة، إذ أدت التوترات الجيوسياسية والعاصفة الشتوية في الولايات المتحدة إلى تأجيج المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء ارتفع خام برنت 1.32 دولار، أي 1.5 في المائة، ليصل إلى 92.43 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 مسجلاً 92.66 دولار.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار، أي بنسبة 1.6 في المائة، إلى 91.72 دولار للبرميل بعد أن صعد أيضاً إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات عند 91.91 دولار، والمؤشران في طريقهما لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.
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