محمد بن راشد وملك بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين...

استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، ملك بلجيكا، فيليب ليوبولد لويس ماري، في "إكسبو 2020"، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين "البلدين الصديقين".
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "محمد بن راشد وملك بلجيكا بحثا مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين الصديقين"، خلال اللقاء الذي عقد في "إكسبو دبي 2020".
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