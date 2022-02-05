تنويه هام من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت

وجهت السفارة السعودية لدى الكويت تنويها هاما لرعاياها، بخصوص شروط العودة إلى المملكة في ظل جائحة كورونا.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة تنويها هاما قالت فيه: "تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".
وأضافت السفارة: "يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".
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