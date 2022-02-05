بورصة مسقط تصعد إلى 78.4 مليون ريال عماني

بورصة مسقط تصعد إلى 78.4 مليون ريال عمانيارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الشهر الماضي إلى 78.4 مليون ريال عماني مقابل 71.9 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 41.7 في المائة لتصعد إلى 11848 صفقة مقابل 8358 صفقة في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الضغوطات التي تعرضت لها الأسهم القيادية دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة والمؤشرات القطاعية للهبوط، فقد تراجع المؤشر الرئيسي 13 نقطة وأغلق على 4116 نقطة.

وتأثرت بورصة مسقط الشهر الماضي بتراجع أسهم العديد من الشركات القيادية المدرجة في قطاع الصناعة في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات التداول تراجع أسعار 40 شركة مقابل 26 شركة ارتفعت أسعارها و22 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.