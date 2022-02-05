بورصة مسقط تصعد إلى 78.4 مليون ريال عماني
ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الشهر الماضي إلى 78.4 مليون ريال عماني مقابل 71.9 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 41.7 في المائة لتصعد إلى 11848 صفقة مقابل 8358 صفقة في ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الضغوطات التي تعرضت لها الأسهم القيادية دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة والمؤشرات القطاعية للهبوط، فقد تراجع المؤشر الرئيسي 13 نقطة وأغلق على 4116 نقطة.
وتأثرت بورصة مسقط الشهر الماضي بتراجع أسهم العديد من الشركات القيادية المدرجة في قطاع الصناعة في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات التداول تراجع أسعار 40 شركة مقابل 26 شركة ارتفعت أسعارها و22 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة مسقط تصعد إلى 78.4 مليون ريال عماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.