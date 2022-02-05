حنان عشراوي تكشف عن أسباب عدم مشاركتها في جلسة المجلس المركزي

أعلنت العضو السابق للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية"، حنان عشرواي رفضها حضور جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها في السادس من الشهر الحالي، "بسبب تكريسها للانقسام".

وقالت عشراوي، في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية في "تويتر" اليوم السبت: "يؤسفني إعلامكم بقراري عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي وذلك بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير السلبية وقناعتي أن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن لهج الشراكة والتعبير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات".

وأضافت: "وصلت لقراري هذا انطلاقا من حرصي على منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي ظل تمسكي بعضويتي في المجلس الوطني والمجلس المركزي".

وتابعت: "هنا أذكر بما قلته عند الإعلان عن استقالتي من اللجنة التنفيذية بأنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة الحسنية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار".

وشددت عشراوي على أنه "لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تحديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".