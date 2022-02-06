نجوم وأندية كرة القدم تنعي الطفل ريان

نعى العديد من أندية ونجوم كرة القدم العربية والأوروبية الطفل المغربي ريان، الذي توفي مساء أمس السبت، فور انتشاله من أحد الآبار العميقة في قريته بإقليم شفشاون بشمال المغرب.

وكان الطفل البالغ من العمر خمس سنوات، سقط الثلاثاء الماضي في البئر في غفلة عن والديه، وبذلت فرق الإغاثة جهودا حثيثة على مدار الأيام الخمسة الماضية لإنقاذه، لكنها لم تفلح في ذلك.

وفور انتشار خبر وفاة ريان، قام العديد من أندية ونجوم كرة القدم بنعي الطفل المغربي والتضامن مع أسرته.

برشلونة

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته".

مانشستر سيتي

وغرد النادي الإنجليزي على حسابه في "تويتر" قائلا: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة".

ليفربول

"ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".

باريس سان جيرمان

"رحم الله الطفل ريان!".

أتلتيكو مدريد

"تلقينا بأسى وحزن كبيرين خبر وفاة الطفل ريان، أسكنه الله فسيح جناته.. خالص العزاء والمواساة لأهل ريان وذويه".

الهلال السعودي

"رحم الله الطفل ريان وجعل الجنة داره وقراره".

الأهلي السعودي

"كلنا نبكيك يا ريان".

النصري السعودي

"إلى جنة الخلد بإذن الله يا ريان".

وغرد لاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، بعد وفاة الطفل ريان بالقول: "ريان، الله يرحمه".

كما تقدمت مجموعة من نجوم الكرة المغربية برسائل تعزية ومواساة، وبين هؤلاء اللاعبين أشرف حكيمي، ونايف أكرد، ومهدي بنعطية، وعبد الصمد الزلزولي، وأمين حاريث، وزكرياء أبو خلال، وآخرون، الذين عبروا عن حزنهم وآسفهم بعد هذا المصاب الجلل.