الداخلية الكويتية تحذر الجالية المصرية قبل نهائي كأس إفريقيا

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، الذي سيجمع بين منتخبي مصر والسنغال، مساء اليوم الأحد.
وحذرت الوزارة، بحسب مصادر الصحيفة، من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها: "القطعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساء، قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة، في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية في الكويت، كالفروانية، وخيطان، وحولي، والسالمية، لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية".
وكانت تلك المناطق، شهدت تجمعات واحتفالات لأبناء الجالية المصرية يوم الخميس الماضي، عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن الكويتيين واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية، في أعقاب المباريات الرياضية، تؤدي إلى عرقلة حركة السير، أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة، أو تسبب اختناقا مروريا.
وأوضحت المصادر، أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه "لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات، إلا وفقا للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة، وخاصة ليلا".
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