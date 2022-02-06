14 وفاة و4319 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل14حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم 314، بيت لحم 207، قلقيلية 93، نابلس 482، طوباس 89، سلفيت 102، الخليل 372، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 484، جنين 195، أريحا والأغوار 73، قطاع غزة 1833”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 1177، بيت لحم 692، قلقيلية 108، نابلس 781، طوباس 87، سلفيت 71، الخليل 127، ضواحي القدس 220، رام الله والبيرة 604، جنين 379، أريحا والأغوار 324، قطاع غزة 310، مدينة القدس 2600”.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتان في نابلس، وحالتان في طولكرم، وحالة في قلقيلية، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 106 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 269 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.