المغرب يعيد فتح مجاله الجوي أمام الرحلات الدولية

أعادت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية، بعد إغلاقها منذ نهاية نوفمبر 2021، في خطوة كانت تستهدف وقف انتشار فيروس كورونا.
وكان المغرب قد علقت الرحلات الجوية بداية لمدة أسبوعين قبل أن تعلن تمديدها جراء “التفشي السريع للمتحور الجديد” لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وجاء استئناف الرحلات الجوية في وقت تزايدت الضغوط من جانب العاملين في القطاع السياحي المهدد بالانهيار، ومن المغاربة الذين ظلوا عالقين في الخارج جرّاء إغلاق الحدود، ووسط تساؤلات في وسائل إعلام محلية حول جدوى استمرار ذلك الإغلاق.
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