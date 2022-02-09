وزير الخارجية الكويتي يطالب البرلمان بالتحقيق في فيديو مخل لدبلوماسي بالخارج

وجه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين، تم عرضه من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء.

وقال الوزير في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة“، مطالبا بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأبدى الوزير استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة، قائلا: ”هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية“.

وأضاف الناصر أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون“.

وتداولت حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.

وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“.

واستنكرت الوزارة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.

وأثار طلب التحقيق في مقطع الفيديو تفاعلا من قبل عدد من النواب الذين أبدوا استغرابهم من هذا الطلب، حيث قال النائب شعيب المويزري الذي عرض مقطع الفيديو المقصود ”إنه لا يحق للوزير أو رئيس الحكومة تقديم هذا الطلب“، مطالبا رئيس مجلس الأمة برده.

واستنكر النائب عبد الكريم الكندري طلب الوزير الناصر، قائلا ”هذا الكتاب إن كان المقصود به التحقيق مع النائب شعيب المويزري بواقعة استخدامه مادة في الاستجواب فنحن أمام كارثة دستورية ومحاولة لتقويض المساءلة البرلمانية وهو سلوك خطير لا يجب السكوت عنه“.

وناقش وزير الخارجية في جلسة أمس الثلاثاء استجواب النائب شعيب المويزري المكون من 4 محاور، وانتهى الاستجواب بتوقيع طلب طرح الثقة بالوزير من قبل 10 نواب، ومن المقرر أن يتم التصويت على الطلب في جلسة 16 شباط/ فبراير الجاري.