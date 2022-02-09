سوريا.. مقتل وإصابة 6 وخسائر مادية في عدوان إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، بمقتل جندي وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط مدينة دمشق.
وأوضحت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وأسقطت عدداً منها.
وذكر مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وأضاف المصدر أن الدفاعات السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم رادار وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات في سوريا، الأربعاء، بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل.
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