السفارة الأمريكية تعلق على لقاء قائد جيش لبنان بموفد واشنطن لملف ترسيم...

علقت السفارة الأمريكية في بيروت على لقاء قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، برئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين.
وعلى حسابها في "تويتر"، غردت السفارة الأمريكية لدى لبنان قائلة: "حيث هناك إرادة هناك وسيلة".
وأضافت: "إن اتفاقا على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان".
وتابعت: "لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين وقائد الجيش (اللبناني) جوزيف عون".
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