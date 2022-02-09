التحالف العربى: تدمير 22 آلية عسكرية حوثية فى مأرب وحجة باليمن



أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة السعودية)، تدمير 22 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب وحجة.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء - أنه تم تنفيذ 26 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، فى محافظتي مأرب وحجة؛ ما أدى إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة وتدمير 22 آلية عسكرية.

يذكرأن، قال التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الحوثى أطلقت 3 صواريخ باليسية لاستهداف المدنيين فى مدينة حجة اليمنية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، الثلاثاء، أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذرا المليشيا الحوثية من استخدام الأعيان المحمية، مشددا على أن خيارات التحالف القانونية متاحة.