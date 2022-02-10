انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 109

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (109) اجتماعه الوزاري بمقر الأمانة العامة، يوم الخميس الموافق 10/2/2022، برئاسة معالي الوزيرة/ نيفين جامع – وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وبحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط، ومشاركة معالي السادة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وقد انعقدت الاجتماعات التحضيرية للمجلس على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين خلال الفترة 6-9 فبراير ​2022، وتم خلال هذه الاجتماعات تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى جمهورية مصر العربية وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبما هو معمول به في النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.

وتناقش اجتماعات هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، التي يأتي في مقدمتها: الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي انعقدت في الجمهورية اللبنانية أوائل عام 2019، والتحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام القادم 2023، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.