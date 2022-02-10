التحالف العربي يكشف عن جنسيات المصابين جراء تصدي الدفاعات السعودية للهجوم الذي...



كشف التحالف العربي بقيادة السعودية، عن جنسيات الـ12 شخصا المصابين جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة اليوم الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي،العميد الركن تركي المالكي، بأن "الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي".

وكشف المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك على النحو التالي:- إصابتان لمواطنين سعوديين.

- إصابة 4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية.

- إصابة 3 مقيمين من الجنسية النيبالية.

- إصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية.

- إصابة لمقيم من الجنسية السيريلانكية.

- إصابة لمقيم من الجنسية الهندية.

وأضاف المالكي أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل "جريمة حرب" وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلن التحالف العربي، اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها وسقوط شظاياها في محيط المطار، ما تسبب في وقوع تلك الإصابات.