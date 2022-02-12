الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظاً على سلامتهم، ونشرت أرقام السفارة الكويتية في كييف للتواصل معها.
كما دعت الخارجية الكويتية، في بيان لها، المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
وكانت السفارة الكويتية في كييف قد أهابت، في وقت سابق من اليوم، بمواطنيها المتواجدين في أوكرانيا بضرورة التواصل معها.
وتأتي هذه الدعوات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت. وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
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