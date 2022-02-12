وزير الداخلية التونسى يبحث مع السفير الفرنسى تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع سفير فرنسا بتونس أندريه باران، التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمنى وسبل تطويره، خاصّة على مستوى التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات ومواكبة التّطور التّقني والمعلوماتي.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان، أن الجانبين تطرّقا إلى عدد من الموضوعات المتعلّقة بإعادة تفعيل اللّجنة الأمنيّة المشتركة "التّونسيّة- الفرنسيّة" من خلال دعم التّنسيق والتّعاون.
يذكرأن، استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، التى وصلت إلى مدينة بريست الفرنسية؛ للمشاركة فى قمة "محيط واحد".
وذكر مجلس الوزراء التونسى - فى بيان أمس الجمعة - أن القمة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية والمنظمات غير الحكومية.
وسط جهود حثيثة تقودها فرنسا لمكافحة التغير المناخى والحفاظ على التنوع الأحيائى فى البحا والمحيطات، يتضافر جهود المجتمع الدولى، تلك كانت رسالة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى أعلنها من قمة "محيط واحد" المنعقدة اليوم فى مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وقادة ومسئولون من مختلف دول العالم .
تركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ.
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