الأمانة العامة تعقد الأسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة 2022

تعقد الأمانه العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي..

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النسخة الرابعة من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح #السيسي رئيس جمهورية #مصر العربية خلال الفترة من ١٣ الى ١٥ فبراير ٢٠٢٢ تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

تجدر الاشارة إلى أن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعه الدول العربية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيفتتحان أعمال الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق تقرير " #تمويل_التنمية_المستدامة_في _مصر "، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.

الجدير بالذكر، ان جلسات اليوم الأول ستشهد عروض موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وجلسات اليوم الثالث والاخير إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.

ويأتي إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الاجتماعي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.