البرهان يطرح مبادرة من 4 محاور لحل الأزمة السودانية

أطلق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وتتضمن المبادرة 4 محاور من بينها، إطلاق حوار شامل مع جميع القوى باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لقيادة الفترة الانتقالية، كما تتضمن إدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب المتغيرات السياسية، والتأكيد على قيام انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وكان البرهان قد صرح، السبت الماضي، بأن هناك شكوكا حول أن جهات أخرى تقتل المتظاهرين.

وعبّر البرهان، في حوار مع التلفزيون السوداني، عن أسفه وحزنه لسقوط ضحايا شهداء أو جرحى أو مصابين خلال المظاهرات.

وأضاف: “هناك شكوك في أن جهات أخرى تمارس قتل المتظاهرين، وأنا شخصيا مستعد لتحمل هذه المسؤولية الكاملة إذا أصدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين وقتلهم، أو إذا كنت أعلم بأن هناك جهة تقتل المتظاهرين”.

وتابع: “هناك أيضا عدم تعاون من مختلف الأطراف بشأن كشف ملابسات القتل بالمظاهرات”.