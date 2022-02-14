أبوالغيط يطالب المجتمع الدولي بدعم عقد الانتخابات في ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية إنه يتابع عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا.
وأكد أنه من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وأكد أبو الغيط على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.
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