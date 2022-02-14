هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة أحداث أوكرانيا

هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة أحداث أوكرانياهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في 20 يومًا وقادت أسهم قطاعات السفر والبنوك والسيارات الانخفاضات اليوم وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية عقب تحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2 في المائة مسجلًا أدنى مستوياته منذ 25 يناير الماضي، فيما تراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وقادت قطاعات السفر والترفيه والقطاع المصرفي وقطاع صناعة السيارات الانخفاضات.

ونزلت أسهم قطاع الطاقة 5ر0 في المائة وكان أقل القطاعات انخفاضًا بعد أن ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في أكثر من 7 سنوات.

وتخلى المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر وانتقلوا لملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الحكومية، بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تختلق ذريعة للهجوم.

كما نزل سهم كلاريانت السويسرية 5ر16 في المائة بعد أن أجلت شركة الكيماويات إصدار نتائج أعمالها عن عام 2021 بسبب تحقيق يتعلق بالحسابات.

ونزل أيضاً سهم كومرتسبنك 5ر7 في المائة بعد أن قال وزير المالية الألماني إن الحكومة لن تبقي على حصتها في البنك في الأجل الطويل.

