الصين تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 84 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم.
وسجلت الصين 44 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 39 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 107094 إصابة مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
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