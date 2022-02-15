قرقاش معلقا على زيارة أردوغان للإمارات: ثمرة عمل جاد في سبيل تعزيز...

علق أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، على زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى أبو ظبي، مؤكدا أنها "أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات بسبيل تعزيز أجندة الاستقرار".
وكتب قرقاش عبر "تويتر": "الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي، أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار". وقال: "توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة".
وأضاف قرقاش: "دولة الإمارات ترى بأن التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية والانعكاسات الايجابية لذلك على دول وشعوب المنطقة أداة رئيسية لإدارة القضايا المختلفة بحكمة وبشكل ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الاوسط".
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