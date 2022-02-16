إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو

قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء مع مهاجمة متشددين من “حركة الشباب” مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وتشن “حركة الشباب”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.
وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر: “هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش”، مضيفا: “هزم أفراد أمننا العدو”.
ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا. وقال الوزير إن الشرطة ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الهجمات.
ولم تعلق حركة الشباب حتى الآن.
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