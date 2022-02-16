التحالف العربي: تدمير 14 آلية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين خلال عمليات بمأرب...

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت قوات التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير 14 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية بصفوف الحوثيين.

يُذكر أن تحالف دعم الشرية في اليمن، قد أعلن أمس تدمير 8 آليات عسكرية وتكبيد جماعة الحوثي خسائر بشرية خلال عمليات استهداف في حجة.