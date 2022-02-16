عقيلة صالح: حل الأزمة يجب أن يكون ليبياً

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مستجدات العملية السياسية.
وذكر المكتب الإعلامي أن عقيلة صالح أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي ليبي دون تدخلات أجنبية.
وشدد على أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.
وأكد صالح أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
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