10 قتلى و30 جريحا إثر اصطدام حافلتي ركاب في السودان

قتل 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث اصطدام حافلتي ركاب في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وقالت شرطة المرور: "لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة بطريق الخرطوم-الفاشر بمنطقة بارا بولاية شمال كردفان". وأرجع البيان سبب وقوع الحادث إلى "السرعة الزائدة التي أدت للاصطدام ما أدى إلى إنقلاب" إحداهما. ويعاني السودان منذ فترة طويلة من سوء صيانة شبكة الطرق والبنية التحتية. وبين العامين 2016 و2019، بلغت حصيلة ضحايا حوادث المرور في البلاد حوالى 10 آلاف سنويا، حسب منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

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