الجزائر: تعديل حكومي يشمل وزارتي المالية والثقافة

شهدت الجزائر، اليوم الخميس، تعديلا حكوميا تمثل في تغيير حقيبتين وزاريتين؛ وهما المالية والثقافة. وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن عملا بأحكام الدستور، وعقب استشارة رئيس الحكومة، قام الرئيس عبد المجيد تبون بتعيين عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وصورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون.

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