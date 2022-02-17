أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
وفيما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت «الحج والعمرة» أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: الحج مسموح لفئتين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.