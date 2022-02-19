مقتل 7 إرهابيين خلال عملية تمشيط لقوات الجيش الجزائري

نجحت قوات الأمن الجزائرية، اليوم السبت، في تصفية 7 عناصر إرهابية في ولاية سكيكدة شرق البلاد.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز للجيش قضت صباح اليوم على 7 إرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد في دائرة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.
وأكد البيان أن العملية لا تزال متواصلة، وتمكن رجال الأمن من استرجاع 6 بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى بندقية بمنظار وكميات من الذخيرة وأجهزة إتصال وملابس وأدوية وأغراض أخرى.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة ما يبذله قوات الجيش الوطني الشعبي من جهد لاجتثاث ظاهرة الإرهاب من البلاد.
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