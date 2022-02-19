سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقيات موسم العمرة القادم لمعتمري المحافظات الجنوبية

شهدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة توقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة لموسم العمرة القادم 1443هـ / 2022م، ظهر اليوم السبت، وذلك بين الخطوط الجوية الفلسطينية وكل من شركتي "لاكي تورز" المصرية، و”جوباص” و جمعية شركات الحج والعمرة .

حضر مراسم التوقيع وعقد الاتفاقيات شركة 'لاكي تورز' ، وشركة "جو باص" ، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية ، وجمعية شركات الحج والعمرة ، والخطوط الجوية الفلسطينية، وذلك تحت رعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة .

وثمن السفير دياب اللوح هذا الإنجاز الهادف إلى التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ببذل كل الجهود لإنجاح موسم العمرة وتذليل كافة الصعاب أمام أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غرة.

وتقدم السفير دياب اللوح بالشكر للقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، مثمناً دور الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني ، ،وكذلك شكر الشركات المصرية لاكي تورز وجو باص والخطوط الجوية المصرية متمنيا موسماً ناجحاً لعمرة أهالينا في قطاع غزة .