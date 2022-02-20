تونس تسجل 4356 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التونسية 4 آلاف و356 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد أنه تم إجراء 16 ألفا و860 تحليلا مخبريا أظهرت إيجابية نسبة 25.84% من الحالات، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و907 أشخاص، ليصل إجمالي المتعافين 920 ألفا و17 شخصا.

وأشارت إلى أنّ إجمالي الوفيات بالفيروس منذ ظهور الوباء في شهر مارس 2020 بلغ 27 ألفا و448 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 986 ألفا و336 إصابة.

وأوضحت أن عدد المرضى المصابين بالفيروس والمقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ ألفا و315 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 236 حالة، و49 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.