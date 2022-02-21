رئيس إيران وأمير قطر يوقعان اتفاقات ثنائية في الدوحة

أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقعا عددا من الاتفاقات الثنائية في الدوحة، اليوم الإثنين.

وتضمنت الاتفاقات صفقتين في قطاع الطاقة، لكن لم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.

رئيسي هو أول رئيس إيراني يزور الدوحة منذ 11 عاما.

وهذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب.

وقال رئيسي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع أمير قطر في الدوحة إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها سترفع العقوبات.