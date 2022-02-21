الخطوط الجوية المغربية تطلق خطا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين، أن الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب يوم 13 مارس آذار المقبل.
يأتي الإعلان في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي بزيارة رسمية إلى المغرب في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان لتعزيز التعاون بينهما منذ طبعا العلاقات في عام 2020.
وتهدف زيارة باربيفاي إلى المملكة المغربية، إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في سياق تطلع البلدين لتعزيز العلاقات على جميع المستويات.
ومن بين الاتفاقيات المُوقعة، يُتوقع أن تضم اتفاقية تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين الرباط وتل أبيب، ما من شأنه تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وبالتالي توسيع التجارة بين البلدين.
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