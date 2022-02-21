الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الوزراء الإصلاحات الاقتصادية والتصدى لإهدار المال العام

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم/الاثنين/ - أن اللقاء، بقصر قرطاج، ركز على التوازنات المالية بشكل عام، وضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدي لسوء التصرف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي.