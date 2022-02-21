الخارجية السعودية: نأمل حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالحوار والدبلوماسية

قال فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تأمل أن تحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالحوار والدبلوماسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية السعودية: "عرضنا على أوروبا المساهمة فى خطط النهضة بالمنطقة، موضحا أن العودة للاتفاق النووى يجب أن تكون منطلقا لعلاج قلق دول المنطقة".

وتابع وزير خارجية السعودية: لن يكون هناك استقرار فى المنطقة دون معالجة أوجه القلق، مشيرا إلى استعادة الاتفاق النووى مع إيران غير كافية.

وقال وزير خارجية السعودية: طلبنا من الاتحاد الأوروبى استثناء مواطنى الخليج من تأشيرات الدخول.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن بلاده قامت بكل ما فى وسعها لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمى، متابعا: "نسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمى وأوكرانيا لا تريد الالتزام باتفاقية مينسك".

وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمته بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي: "مسألة استقلال "دونيتسك" و"لوجانسك" مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوروبا"، مشددا على أن استغلال أوكرانيا من دول الغرب يمثل تصعيدا خطيرا، وقبول أوكرانيا فى حلف الناتو سيزيد من التهديدات لروسيا.