اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تنعقد في دورتها العادية 49

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 22-24 فبراير2022 وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها العادية (49) برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وقد صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية.

كما سيتم خلال الدورة النظر في نتائج اجتماعات فرق الخبراء المنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة، وتحديدا "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026" و"فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بدراسة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".

هذا، وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) إلى الدورة العادية القادمة (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (مارس/آذار 2022).

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية​.