مجلس الوزراء الكويتى يعتمد بيع إجازات الموظفين نقدا

وافق مجلس الوزراء الكويتى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تعديل المادة 40 من مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية سيتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط التنفيذ، وفق "الأنباء الكويتية". جاء ذلك بعد توافق ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية الكويتية على المقترح المقدم من "الديوان" تمهيدا لتكليف "مجلس الخدمة" بوضع ضوابط التنفيذ. ووفق الصحيفة الكويتية، فأن الرؤية المتفق عليها بين "الديوان" و"المالية"، لم تحدد بعد آلية وضوابط الاستبدال النقدي للإجازات، كعدد الأيام المسموح باستبدالها أو عدد مرات الاستبدال أثناء الخدمة، كما أن السماح للموظف ببيع جزء من رصيد إجازاته الدورية ليس شرطا أن يتم مرة واحدة أثناء الحياة الوظيفية للموظف، لافتة إلى أهمية اشتراط عدد معين من سنوات الخدمة، وعدم استنفاد كامل رصيد إجازات الموظف.

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