”النواب العراقى” يعلن استيفاء 33 مرشحا لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقى، اليوم الثلاثاء، استيفاء 33 مرشحا لشروط الترشح لتولى منصب رئيس الجمهورية.

وأوضح المجلس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تقدم للترشح لتولى منصب رئيس الجمهورية 59 مرشحا، وجرى استبعاد 26 مرشحا لعدم استيفائهم لشروط الترشح، مشيرا إلى أنه من بين المرشحين الـ 33 المستوفين للشروط الرئيس الحالى برهم صالح.

وفى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة دعم الولايات المتحدة، للديمقراطية النامية في العراق وجهود الأحزاب والقيادات السياسية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأهمية دعم دور الحكومة العراقية في سياستها الخارجية الرامية إلى خلق تفاهمات في المنطقة من خلال الحوارات والمفاوضات وبعيدا عن العنف.

جاء ذلك - بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خلال استقبال الوزير العراقي بوفد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يترأسه السيناتور ليندسي غراهام بالإضافة إلى السيناتور ياني شاهين، كريس فان هولين، ايليسا سلوتكن، جو لبرمان، واخرين من اعضاء وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثامنة والخمسون المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.

وعلى جانب آخر، حسين أهمية المفاوضات بين إيران وأمريكا والدول الأخرى للتوصل إلى حل للملف النووي الايراني، لأن التوتر في العلاقات بينهم سينعكس سلبا على الوضع الأمني والسياسي في العراق والمنطقة.