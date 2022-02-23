تزامنا مع يوم التأسيس: أمير ينشر تواقيع ملوك السعودية السبعة.. ويعلق

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، صورة تضمنت تواقيع 7 ملوك تناوبوا على العرش في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس".

وتظهر في الصورة المنشورة على صفحة الأمير في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تواقيع كل من الملك عبد العزيز، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، والملك الحالي سلمان.

وأرفق الأمير عبد الرحمن التواقيع بأبيات شعرية جاء فيها:

هالسبع توقيعات.. كم نوّرت ظلمات

كم أبعدت أزمات.. كم أمّنت روعات

كم فرّجت كرُبات.. كم كفكفت دمعات

كم أنكرت للذات.. كم أعطت وبْسْكات

ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بلفتة الأمير السعودي إلى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.

واحتفلت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، بـ "يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا"، الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا في يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يوما للتأسيس، ليتم الاحتفاء بهذه المناسبة لأول مرة وسط احتفالات وفعاليات تعم المملكة وتؤكد على الجذور التاريخية للبلاد.

يذكر أن "يوم التأسيس" ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة كل عام، ولكن السعودية أرادت من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس أن تؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.