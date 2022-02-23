الكويت ترحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية

هنأ سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبى، العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع.

وقال العتيبى فى كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، نقلتها وكالة الانباء العراقية "واع"، "نرحب بانهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية، كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الامم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وانهاء ملف التعويضات ".

وأضاف، أن "وفاء العراق بالتزاماته الدولية تمثل نقطة انطلاق"، مؤكدا " لن ندخر اي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه".

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما اكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

وأصدر مجلس الأمن الدولى قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت فى 1990".

وجاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار، وفقا لما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".