الرابطة المغربية المصرية تعقد مؤتمرها الثاني في 18 مارس القادم بالقاهرة

أعلنت الدكتورة لمياء عبدالله، رئيسة الرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم، أنه سيتم عقد الملتقي الثاني للرابطة المغربية تحت عنوان " نحو التكامل الاقتصادي للتنمية والاستثمار العربي"، في 18 مارس القادم 2022 بفندق تريومف.

وأضافت الدكتورة لمياء عبدالله، أن يتم عقد هذا الملتقي بمشاركة، والوكالة الامريكية، والشركة المصرية الامريكية، والمجلس القومي للشباب، والإتحاد العربي للتطوير والتنمية، وجامعة الدول الوحدة الإقتصادية.

وأكدت الدكتورة لمياء عبدالله، أننا جمعيا داخل الرابطة نعمل وفق منظومة متكاملة الهدف الأساسي والرئيس منها خدمة الوطن والمواطنين وفتح افاق التعاون العربي الدولي في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة، وخاصة أن مصر تعيش أبهى عصورها من حيث المشاريع القوية والفرص المتميزة للإستثمار فيها في ظل سياسة ناجحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل مصر قبلة لكل المستثمرين في العالم أجمع.

كما يحضر الملتقى عددا من رجال الأعمال من عدة دول عربية ودولية ومجموعة من أهل المجتمع المدني والفن والاعلام .