عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع لافروف المستجدات ويؤكد قوة ومتانة...

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، علاقات الصداقة والشراكة والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأشارت "وام" إلى أن عبد الله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع سيرغي لافروف علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، و المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بين الإمارات روسيا.

هذا وشدد عبد الله بن زايد على "قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما"، وفق وكالة الانباء الإماراتية.