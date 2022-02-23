العراق.. تدمير وكرين لـ”داعش” بضربة جوية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تدمير وكرين لتنظيم "داعش الإرهابي" بضربة جوية في محافظة كركوك بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

وأضافت: "تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة أمنية إلى المكان المستهدف".