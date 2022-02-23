الاتحاد الأوروبي يرسل وفدا إلى لبنان لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيرسل إلى لبنان وفدا لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في شهر مايو القادم.

وأوضح الاتحاد في بيان، أنه سيرسل الوفد لمراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو، بدعوة من الحكومة اللبنانية.

وقال كبير مراقبي الفريق، جيورجي هولفيني، إن هذه ستكون المرة الرابعة التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، بعد بعثات سابقة في 2005 و2009 و 2018.

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن إرسال بعثة المراقبة يؤكد دعم أوروبا للديمقراطية في لبنان.

وأضاف إن "إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق للشعب اللبناني ومسؤولية سيادية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتابعها".

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن الفريق الأساسي في بعثة المراقبين، التي تتألف من 10 خبراء، ستصل إلى بيروت الشهر المقبل، وفي أبريل، سينضم إليهم 30 عضوا آخر، وينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية.

وأضاف: "في مايو، سيصل عددهم إلى 40 مراقبا، لمراقبة عملية الاقتراع والفرز".