وزارة الدفاع الإماراتية تعلن رغبتها شراء 12 طائرة صينية من طراز L15

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عزمها التعاقد مع شركة "كاتيك" الصينية لشراء 12 طائرة من طراز L15، مع خيار إضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "وزارة الدفاع تنوي شراء 12 طائرة صينية من طراز L15 مع إمكانية إضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل".
وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن "هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمر لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام".
وأضاف: "وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيتم إبرام اتفاق نهائي قريبا"، مؤكدا أن "التنوع هو من خصائص القوات المسلحة الإماراتية للحصول على أفضل القدرات التي تتلاءم مع احتياجاتها وتحقق أهدافها الاستراتيجية".
وأعرب عن ثقته بشركة "كاتيك" التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة ذات مزايا تنافسية على المستوى العالمي.
ويتولى مجلس التوازن الاقتصادي حاليا إدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، حيث سيواصل مجلس التوازن العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال فضلاً عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بشكل يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الأهداف المستقبلية.
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