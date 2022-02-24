سفير الاتحاد الأوروبي: جوزيب بوريل سيتواصل مع أصدقائنا في مصر وجيراننا لشرح...

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل سيتواصل مع أصدقائنا في مصر وجيراننا لشرح الموقف الأوروبي من التطورات في أوكرانيا ، وستكون هناك مشاورات مع مصر بطبيعة الحال في الأيام وللساعات القادمة على ضوء التطورات .

جاء ذلك ردًا على سؤال لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس حول مدى وجود اتصالات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الوضع في أوكرانيا وذلك على هامش الجولة التى يقوم بها حاليا السفير الأوروبي بمحافظة أسوان .

وأشار برجر - في تصريحات للصحفيين المرافقين -"نتابع باسف شديد ما يحدث في أوكرانيا..و #الغزو_الروسي لاراضيها انطلاقا من الأراضي الروسية والبيلاروسية.. وسوف يعقد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا صباح اليوم "