السعودية.. إحباط تهريب 279731 قرص ”أمفيتامين” مخدرة

تمكنت قوات الأمن السعودية يوم الخميس من إحباط تهريب كمية كبيرة من أقراص "أمفيتامين" المخدرة عبر الحدود الشمالية للمملكة. وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية في الحدود الشمالية من إحباط محاولة تهريب 136596 قرص "إمفيتامين" مخدر في محافظة طريف و143135 قرص "إمفيتامين" مخدر في محافظة رفحاء.

وأشار المتحدث إلى أنه تم القبض على المهربين وهم ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، سوري وعراقيان، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما تمّ أيضا القبض على مستقبليها وهما مواطنان. وأفاد العقيد مسفر القريني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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