هيئة الأسرى: 8 آلاف معتقل فلسطيني خلال 2021

قال هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام المنصرم 2021، نحو 8000 فلسطيني، ما يشكّل زيادة قدرها 73% عما سُجل في العام 2020 وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالاعوام الأخرى.

وأوضح مسئول دائرة التوثيق في هيئة شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، في تصريح صحفي، اليوم السبت،أنّ الاعتقالات الصهيونيّة لازالت متواصلة وأنّ أعداد المعتقلين اليومية في ارتفاع، موضحاً أنّ الإحصائيات في العام الحالي تنبئ بأنّه سيحمل في نهايته أرقامًا خطيرة في حال استمرت الاعتقالات على نفس الوتيرة.

وأضاف فروانه: “لقد رصدنا اعتقال 504 فلسطيني خلال شهر يناير الماضي، بزيادة 11% عمّا سُجّل في يناير من العام 2021، وما رصدناه حتى اللحظة من اعتقالات خلال فبراير الجاري تفوق ما سجل خلال فبراير من العام 2021”.

وشدّد فروانة على ضرورة رصد الاعتقالات وما يُصاحبها، لانعكاساتها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع، داعيًا إلى ضرورة البحث عن آليات مشروعة لمواجهة الاعتقالات وتحويلها لمشاريع خاسرة للاحتلال الصهيوني.